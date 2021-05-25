Зеленский признался, что не все члены СНБО поддержали санкции против Медведчука, – СМИ

Ряд членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не проголосовали за введение ограничительных мер против главы политсовета фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как сообщает PNK.TV со ссылкой на Riafan, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В феврале текущего года он ввел в действие решение СНБО страны. Документ предполагает санкции против Виктора Медведчука, 19 компаний по делу о финансировании терроризма и нескольких лиц, в числе которых пять российских граждан.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что подаст жалобу из-за незаконного преследования на Украине. Генпрокуратура обвинила политика в госизмене. В его квартире 11 мая прошли обыски. Депутат назвал действия властей политической расправой.