Стало известно о радиоактивной угрозе для Азовского моря

Главное: Азовскому морю угрожает радиация. Премьер Денис Шмыгаль называет причиной закрытые угольные шахты.

Детали: В Азовское море могут попасть воды, загрязненные радиацией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства говорит, что на временно оккупированных территориях Донбасса были закрыты десятки угольных шахт.

По его словам, сделано это было без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Он считает, что «на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты и через речную систему в Азовское море».

Денис Шмыгаль сказал: «Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1,2 тысячи источников ионизирующего излучения».

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