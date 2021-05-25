В Украине впервые будут судить депутата за кнопкодавство

Главное: Народный депутат Украины впервые предстанет перед судом за то, что проголосовал за своего коллегу. Предположительно, речь идет о Владиславе Поляке (группа «Доверие»).

Детали: Нардеп текущего 9-го созыва предстанет перед судом за неперсональное голосование в зале Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Депутат проголосовал за коллегу в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва по факту «умышленного осуществления на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата (ст. 364-2 УК Украины)».

«Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту „О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“ на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением ГБР.

Несмотря на то, что в заявлении Офиса не указывается имя депутата, СМИ неоднократно сообщали, что подозрение ранее сообщали народному депутату Владиславу Поляку (группа «Доверие»).

В начале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосование народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария. И Владислав Поляк стал первым «кнопкодавом» после введения за это уголовной ответственности.

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