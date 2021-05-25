Скончался актер-изобретатель из культовых американских сериалов

Главное: Умер актер Марк Йорк. Он известен по сатирическому сериалу «Офис».

Детали: В возрасте 55-лет скончался известный американский актер Марк Йорк. Он умер в больнице Огайо.

В опубликованном семьей некрологе сказано, что артист ушел после кратковременной и неожиданной болезни. Причина его кончины не уточняется.

Смерть была зафиксирована еще 19 мая, но известно о ней стало лишь сегодня.

Стоит напомнить, что с 1988 года у Марка Йорка были парализованы ноги, что не помешало ему стать успешным актером.

Среди самых известных его работ – сериалы CSI New York и «Офис».

При этом актер реализовался как изобретатель, получив два патента.

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