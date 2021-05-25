В НАТО рассказали, сколько военных Россия оставила около украинской границы

Главное: По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия отвела только часть военных от украинских границ. На сегодняшний день там остаются десятки тысяч человек, а также значительное количество вооружения.

Детали: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

Также, по его словам, Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.

Он отметил, что РФ отвела только часть военных от украинских границ.

«В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения», — сказал Столтенберг.

Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море. Это, по его словам, вызывает серьезное беспокойство. Он добавил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса.

В тему: По словам советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, в конце июля нынешнего года Россия вернет свои войска к украинской границе.