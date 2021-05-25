Глава Юротдела УПЦ дал оценку заявлению ПЦУ о «захвате» их храмов

Главное: Заявления Синода ПЦУ о якобы регулярных захватах их храмов со стороны прихожан УПЦ являются очередной манипуляцией.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.

Священник отметил, что в своем заявлении от 24 мая Синод ПЦУ не указал ни одного случая захвата их храма прихожанами УПЦ, так как их попросту нет. А как раз то, что они пытаются выдать за «переход общины в ПЦУ» фактически и юридически является захватом.

Глава юротдела УПЦ напомнил, что во время так называемых «переходов» за это решение голосуют не прихожане, а жители того населенного пункта, где находится храм, но которые не являются членами религиозной общины.

«Сегодня решения (о переходе — ред.) принимаются на территориальных сборах при участии лиц, которые не имеют никакого отношения к религиозной общине УПЦ. Это говорит о том, что никакого перехода не было, так как голосовали не прихожане, а люди, которые называют себя членами религиозной общины только потому, что просто живут в этом населенном пункте», — отметил протоиерей Александр Бахов.

В доказательство отсутствия переходов глава Юротдела УПЦ указал на то, что после такого решения в населенном пункте появляется совсем новая община, с другими членами, тогда как лишенная имущества продолжает свою деятельность, строит новый храм и т.п.

«И те приходы УПЦ, которые, по мнению ПЦУ, куда-то перешли, они дальше продолжают свое существование, они строят новые храмы вместо захваченных, молятся там. Если бы приход куда-то бы перешел, то кто же тогда остался без храма и вынужден был строить себе новый?», — подчеркнул отец Александр.

Глава Юротдела УПЦ рассказал, что попытки защитить интересы ставших жертвами рейдеров общин УПЦ в заявлении синода ПЦУ называют «систематическим давлением» на их приходы.

«Получается, что у нас захватывают храм, а когда мы пытаемся его защитить, нас вдруг обвиняют в рейдерстве? Эти действия ПЦУ сродни деятельности „черных нотариусов“, которые забирают у людей мошенническим путем квартиры, а попытки реальных хозяев защитить свое имущество называют рейдерством. Все перевернули с ног на голову, создавая новые манипуляции в информационном поле», — подытожил протоиерей Александр Бахов.

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