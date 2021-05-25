На Харьковщине освятили летний храм и купальню на месте обретения чудотворной иконы Богородицы

В НАТО рассказали, сколько военных Россия оставила около украинской границы
Ученые придумали альтернативу вакцине от коронавируса
В центре Киева обнаружен тайник с оружием
Беларусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз
В ВОЗ назвали пугающую цифру смертности от коронавируса среди медиков
В Минздраве грядут большие перемены
Смертность от COVID-19 в Украине угрожающе выросла
Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета к коронавирусу
«Учитывая уровень опасности и наглости»: Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью
Главные новости за 24 мая 2021 года