Ученые придумали альтернативу вакцине от коронавируса

Главное: В Австралии ученые придумали, какими препаратами заменить вакцину от коронавируса. Созданные исследователями лекарства воздействуют не на сам SARS-CoV-2, вызывающий заболевание, а на клетки, которые он повреждает.

Детали: Австралийские ученые нашли способ заменить вакцину от COVID-19 препаратами. Об этом сообщили в медицинском научно-исследовательском институте им. Бергхофера в Брисбене. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Cell Discovery.

Лекарства для профилактики и лечения разных форм коронавируса уже испытываются в лабораториях Франции на животных.

Первые эксперименты доказали их безопасность и эффективность. Ученые утверждают, что новые препараты не требуют особых условий хранения.

Созданные лекарства воздействуют не на сам SARS-CoV-2, а на клетки, которые он повреждает. По словам профессора Судха Рао, один из них «маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку», а другой увеличивает способность иммунитета к распознаванию вируса и таким образом, может бороться с ним.

«Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Первый препарат защищает не блокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активное распространение инфекции, удерживая рецептор заблокированным даже после заражения», — утверждает эксперт.

В случае успешных клинических испытаний, первый препарат можно будет применять вместе с вакцинацией для профилактики заражения, а второй для остановления репликации вируса SARS-CoV-2 у больных.

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