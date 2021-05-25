Украинцам рассказали, каким будет грядущее лето

Главное: Появился прогноз погоды на будущее лето. Ожидается не очень жаркая погода.

Детали: Каким будет грядущее лето в Украине? Свой прогноз дала заведующая лабораторией прикладной климатологии Гидрометеорологического института ГСЧС и НАН, участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская, которую цитирую «Факты».

Эксперт отметила: «Нынешнее лето не будет таким жарким, как в 2010 году».

Она добавила: «Поверхность нашей планеты уже достаточно охладилась. Ей нужно определенное время, чтобы нагреться. Все эти процессы имеют инерционный характер».

По словам специалиста, «могут быть очень жаркие, но кратковременные периоды в июле – так называемые тропические ночи, когда температура остается на уровне 20 градусов, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм».

Синоптик информирует: «Подобное уже стало для Украины нормой. Хотя людям, которые живут в северных регионах, сложно переносить такие температуры, потому что они к ним не адаптированы, в отличие от жителей юга, где жара привычное явление».

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