Летать над Беларусью начинают отказываться авиакомпании со всего мира

Главное: Отменять полеты над территорией Беларуси начали авиакомпании из других континентов, кроме Европы. Первопроходцем стал Сингапур.
Детали: Отказываются от полетов над Беларусью не только европейские компании, но и из других континентов. Об этом сообщает «Корреспондент».
Так, во вторник, 25 мая, о таком решении объявили Singapore Airlines и Austrian Airlines.
«В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией», — сказал представитель компании Singapore Airlines в эфире телеканала Channel News Asia.
Об аналогичном решении сообщили в Austrian Airlines.
Рейсы в Беларусь также отменила польска компания LOT.
В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.
Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой.
В ЕС также задумались об отмене полетов через Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.
Позже беларусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз.