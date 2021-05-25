Летать над Беларусью начинают отказываться авиакомпании со всего мира

Главное: Отменять полеты над территорией Беларуси начали авиакомпании из других континентов, кроме Европы. Первопроходцем стал Сингапур.

Детали: Отказываются от полетов над Беларусью не только европейские компании, но и из других континентов. Об этом сообщает «Корреспондент».

Так, во вторник, 25 мая, о таком решении объявили Singapore Airlines и Austrian Airlines.

«В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией», — сказал представитель компании Singapore Airlines в эфире телеканала Channel News Asia.

Об аналогичном решении сообщили в Austrian Airlines.

Рейсы в Беларусь также отменила польска компания LOT.

В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой.

В ЕС также задумались об отмене полетов через Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.

Позже беларусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз.