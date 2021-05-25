Беларусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз

Главное: В ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям этой страны полеты в Евросоюз.

Детали: Саммит ЕС принял политическое решение запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске. Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет:

— требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и гарантирование им свободы передвижения;

— призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

— предлагает Раде как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;

— призывает Раду принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

— призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

— призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

«Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос», — говорится в документе.

В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой.

В ЕС также задумались об отмене полетов через Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.