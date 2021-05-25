Сборная Украины по футболу появится в легендарной компьютерной игре

Главное: Сборная Украины по футболу появится в игре FIFA 22. Релиз намечен на осень.

Детали: Сборная Украины по футболу станет доступной для игроков во всем мире в популярной компьютерной игре FIFA 22 от компании EA Sports. Об этом поведал президент УАФ Андрей Павелко.

Чиновник сообщил: «Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины».

Ожидается, что презентация новой части игрушки состоится уже в сентябре.

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