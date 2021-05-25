На Землю обрушится трехдневная магнитная буря

Главное: На Солнце зафиксирована активность. Ожидается трехдневная магнитная буря.

Детали: Поздно вечером вторника, 25 мая, на Земле начнется магнитная буря, которая продлится три дня. Об этом говорят эксперты из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Отмечается, что был зафиксирован кардинальный рост активности светила.

Ученые говорят: «Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней».

Как стало известно, 22 и 23 мая произошло семнадцать вспышек. При этом часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении нашей планеты.

Специалисты говорят: «Первое соприкосновение выброшенных масс с Землей вызовет возмущения магнитного поля».

Информируется: «Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около четырех утра 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая».

Также уточняется, что «амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность».

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