Смертность от COVID-19 в Украине угрожающе выросла

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 249 жизней. Заразились 2 608 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снова начал набирать обороты. Данные на вторник, 25 мая, публикует министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявлено еще 2 608 случаев заразы. Среди заболевших – 129 детей и 76 медработников. Госпитализация понадобилась для 854 больных, а выздоровели 17 504 пациента.

Проведено 52 279 тестов: методом ПЦР – 23 440, методом ИФА – 12 650, экспресс-тесты – 16 189.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (402), а также Львовской (214), Запорожской (206) и Киевской (170) областях.

Жертвами заразы стали еще 249 человек. С начала пандемии умерли уже 49 685 людей.

За все время COVID-19 заболели 2 186 463 человека, а выздоровели 1 975 064 больных.

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