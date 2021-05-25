В Минздраве грядут большие перемены

Главное: Новый глава Минздрава Виктор Ляшко планирует сменить половину своих заместителей. А оставшихся попросит «почистить» свою вертикаль.

Детали: Виктор Ляшко, которого на прошлой неделе назначили, министром здравоохранения, планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

В частности, по его словам, сменятся трое из шести заместителей, которые в дальнейшем будут работать со своими директоратами.

«У меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп. Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство, и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения. Также будет сформирован состав коллегии Минздрава, потому что до этого не было коллегии», — отметил министр.

Коллегия, по словам Ляшко, будет состоять из большого количества людей.

«Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП Медзакупки, и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья Украины, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общеохватывающую картинку», — пояснил министр.

Отмечается, что в настоящее время заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова и Игорь Иващенко (заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции), а также Ярослав Кучер.

В тему: 20 мая большинство народных депутатов Украины поддержали кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко на должности министра здравоохранения Украины. Он пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.