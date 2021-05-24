Епископ УПЦ рассказал о просветительской миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия

Главное: Церковь в лице святых Кирилла и Мефодия дала народу не только письменность, но и ввела его в цивилизационную семью народов.

«Сегодня, когда Церковь отмечает день памяти святых братьев — равноапостольных Кирилла и Мефодия, стоит упомянуть о нескольких весьма существенных моментов, которые имеют непосредственное отношение к нынешнему празднованию», — сказал епископ Виктор.

«Общеизвестный факт, что именно братья Кирилл и Мефодий, выходцы из греческого города Солунь (сегодня — Фессалоники), дали славянским народам письменность. Однако, наряду с этим фактом, почему то замалчивается другой — славянская грамота служила инструментом проповеди Евангелия. Наши предки получили грамоту не для того, чтобы читать классиков тогдашней светской литературы, а для того, чтобы читать Евангелие. То есть, славяне приобщились к сокровищнице мировой культуры других народов только благодаря христианству. Без Христа, без желания святых братьев Кирилла и Мефодия выполнить слова Спасителя о миссии среди всех народов, мы просто не имели бы того огромного культурного и цивилизационного наследия, которое имеем сегодня», — отметил архиерей.

Владыка убежден, что нам, современным христианам и украинцам, следует помнить, что именно Церковь в лице святых Кирилла и Мефодия дала нашему народу не только письменность, но и ввела его в цивилизационную семью народов. «Вся славянская традиция выросла на церковном почве и имеет христианские корни. Потеряв это корни, мы потеряем не только культуру, но и собственную идентичность», — подчеркнул он.

«В последнее время появляется все больше тех, кто пытается любым способом вытеснить Церковь с общественно-культурной жизни Украины. При этом, такие активисты апеллируют к тезису о том, что Церковь отделена от государства, отождествляя политический аспект этого тезиса с ее социальным наполнением. Однако, такое толкование выглядит крайне неправильным. Этот тезис на самом деле декларирует, что Церковь не вмешивается в государственные дела, а государство — в церковные», — пояснил епископ Виктор.

По его словам, Церковь не может отказаться от выполнения своей духовной миссии, ведь проповедь Евангелия — это ее призвание, и даже больше — ее природа. «Церковь не преследует политических целей, и не стремится выполнять политические функции. Можно не сомневаться, что этими соображениями и руководствовались святые братья Кирилл и Мефодий, создавая славянскую грамоту. Они, прежде всего, заботились о спасении душ наших предков-язычников. Никакой другой цели политического характера перед собой они не ставили», — отметил владыка.

«Сохраняя их наследие, мы сохраняем свою духовную и культурную память, а вместе с тем продолжаем их миссию по спасению душ тех, кто еще не встретил Христа», — подытожил епископ Виктор.