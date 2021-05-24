В Украине одна область готова к «зеленой» зоне карантина

Главное: На сегодняшний день одна область в Украине полностью готова к переходу в «зеленую» зону карантина. Еще пять областей на подходе.

Детали: В Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют «зеленой» зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также частично соответствуют «зеленой» зоне показатели еще в пяти регионах.

Так, в Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования — 4,6%. Также «зеленой» зоне по показателю процента от эпидпорога соответствуют Киев (32,9%), Закарпатская (49,8%), Киевская (48,9%), Николаевская (42%) и Полтавская (46,2%) области.

Кроме этого в «оранжевой» зоне остается Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по COVID-19 — выше нормы процент от эпидпорога (101,5% при норме 100%). Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

«Зеленый» уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на всей территории, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования — менее 5 процентов.

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