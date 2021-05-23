Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая

«Всю жизнь святитель Николай отдал служению Богу. Он защищал правильную веру, то есть Православную веру, боролся с ересями и ревностно отстаивал Божественную истину», — отметил Предстоятель УПЦ.
Но и сегодня, как сказал Блаженнейший, святитель Николай Чудотворец не перестает творить чудеса. В качестве примера он привел историю об одном из современных чудес.
«Мне пришлось быть в Турции, где жил и служил святитель Николай. Нас сопровождал гид — болгарская турчанка. Хотя она и мусульманка, но рассказывала, как святитель Николай помогает туркам, что к нему все идут с различными просьбами. Однажды она везла группу паломников в святое место, где служил святитель Николай. В группе был маленький ребенок, который начал сильно плакать. Час плакала, второй. Так плакал, что уже „заходился“, начал синеть», — вспомнил Блаженнейший владыка.
По словам Митрополита Онуфрия, гид очень испугалась за ребенка и не знала, что ей делать дальше: везти группу в святое место или возвращаться скорее. «Женщина обратилась к святителю: „Святой Николай, я хочу к тебе повезти эту группу. Но если этот ребенок не перестанет плакать, то я не смогу этого сделать“. Этот младенец притих, и до завершения паломничества никто больше не слышал его голоса», — сказал он.
«Так чудеса святитель Николай совершает и сегодня, находясь с Божьего благословения на небе, но помогая людям на земле. Бог через святителя Николая творит много чудес и помогает тем людям, которые находятся в нужде и беде», — подчеркнул владыка.
В завершение Предстоятель УПЦ пожелал, чтобы святитель Николай Чудотворец «хранил нас и помогал беречь чистоту Православной веры и преодолевать те болезни и трудности земной жизни, которые встречаются каждому на пути земного странствования».
В тему: Митрополит Онуфрийрассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога.
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