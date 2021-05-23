Стало известно, чем опасен горячий душ

Главное: Горячий душ таит в себе опасность. Он может навредить здоровью.

Детали: Британские медики рассказали об опасности горячего душа. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что такая процедура может нанести вред здоровью.

Они поведали, что горячая вода «может повредить кожу – повреждаются кератиновые клетки, расположенные на эпидермисе».

Информируется: «Злоупотребление купанием в горячей воде провоцирует сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, включая экзему».

Лучше всего принимать короткий и умеренно холодный душ. И процедура должна длиться не более десяти минут.

Врачи советуют не тереть грубо и не отшелушивать кожу – это может спровоцировать появление микротравм.

Кроме этого, по их словам, после душа следует нанести на кожу увлажняющий крем.

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