Стало известно, чем опасен горячий душ

Главное: Горячий душ таит в себе опасность. Он может навредить здоровью.
Детали: Британские медики рассказали об опасности горячего душа. Появились данные их отчета.
В нем сказано, что такая процедура может нанести вред здоровью.
Они поведали, что горячая вода «может повредить кожу – повреждаются кератиновые клетки, расположенные на эпидермисе».
Информируется: «Злоупотребление купанием в горячей воде провоцирует сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, включая экзему».
Лучше всего принимать короткий и умеренно холодный душ. И процедура должна длиться не более десяти минут.
Врачи советуют не тереть грубо и не отшелушивать кожу – это может спровоцировать появление микротравм.
Кроме этого, по их словам, после душа следует нанести на кожу увлажняющий крем.
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