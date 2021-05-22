Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 4 606 человек. Умерли 178 людей.
Детали: COVID-19 в Украине наконец-то начал снижать свои темпы. Данные на субботу, 22 мая, приводит министерство здравоохранения.
Отмечается, что заболели еще 4 606 человек. Среди них – 269 детей и 108 медработников. Госпитализировали 1 665 людей, а выздоровели 12 586 больных.
Проведено 62 750 тестов: методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957 человек, экспресс-тестами – 23 350 человек.
Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (438) и Харьковской (371) областях. В Киеве заболели 298 людей.
Зараза забрала еще 178 жизней. За все время умерли 49 279 больных.
С начала пандемии заболели 2 179 988 людей, а выздоровели 1 941 625 человек.
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