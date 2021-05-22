Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви

Главное: Как Украинская Православная Церковь объединяет всю Украину с севера до юга и с востока до запада, так и молодежные священники тоже объединяют молодежь всей Украины.

Детали: Как сообщает Ц Как сообщает Ц ентр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом в своем интервью рассказал глава синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона.

«Наша задача, как синодального отдела, всё-таки не выпускать какие-то там директивы и распоряжения, а координировать работу на местах. Я говорю „мы“ потому, что ядро синодального отдела — это коллектив единомышленников, который стремится к тому, чтобы донести до молодёжи слова о Христе, слова о спасении, о вере, о благочестии», — отметил архиепископ Иона.

По его словами, задача в первую очередь, как синодальной структуры, объединить тех, кто по всей Украине работает с молодёжью.

«Начали с того, что стали собирать два раза в год на конференцию тех священников, которые работают с молодежью, и их помощников. У конференции название достаточно сухое и официальное, но мы стараемся сделать их насыщенными, интересными, с хорошими докладчиками, которые делятся своим опытом работы с молодежью, которые рассказывают о молодёжи. Это священники, психологи и врачи. Очень широкий спектр выступающих.

Это вдохновляет священников. Ведь мы знаем, что многие из тех, кто работает с молодежью на местах, очень часто унывают и опускают руки потому, что они видят, что они одни, что никто их не поддерживает, что они никому не нужны. Когда же они приезжают на конференции и видят, что они не одни, что есть единомышленники по всей Украине, и что есть возможность к ним поехать в гости, пригласить в гости к себе, свозить свою молодёжь в тот или иной город, пригласить к себе. Когда есть возможность живого общения, это действительно вдохновляет», — рассказал владыка.

Он отметил, что как наша Церковь объединяет всю Украину с севера до юга и с востока до запада, так и молодежные священники тоже объединяют молодежь всей Украины.

«Мы стараемся передать тем молодежным священникам, которые только начинает трудиться, наш киевский опыт работы, опыт работы священников на местах, потому что очень важно уметь делать молодежные проекты буквально „на коленке“, когда нет финансовой поддержки, когда нет помещения, когда нет того, кто оплатит какие-то те или иные мероприятия», — подчеркнул он.

«Из своего опыта в Киеве мы передаем опыт эффективного волонтерства, работы организации нашей православной молодёжи, которая называется „Молодость неравнодушна“», — продолжил архиепископ Иона. По его словами, она была создана при нашей поддержке самими ребятами, теми, кто хотел деятельно служить Христу в лице ближнего. «Сейчас это очень мощная организация, уже представленная во многих городах Украины. Она имеет много направлений помощи детям-сиротам, престарелым, больницам. В самом начале пандемии, когда не ходил никакой транспорт, ребята, которые имели машины, развозили продуктовые наборы, помогали их распределять и раздавать тем людям, которые не смогли их получить в силу отсутствия транспорта», — отметил владыка.

Архиерей поделился своим мнением, насколько изменилась молодежь за последние 30 лет.

«Интересно, что нынешнее поколение 20+ несколько схоже с нашим поколением своим желанием узнать больше о вере, своим желанием жить в полноте богослужебной жизни, евхаристической жизни, читать книги, делиться этими книгами, общаться на эти темы. Потому что, к сожалению, поколение 30+ (от 30 до 40 лет) несколько потерянно. Наверное, из-за того, что они формировались в тяжёлые девяностые годы, в то время, когда никому до них не было дела, их родители были озабочены больше выживанием, чем возвышенными интересами, возвышенными увлечениями. Очень много молодых людей и вообще людей пришло в церковь в конце 80-х — начале 90-х, после долгого периода запрещения веры», — говорил архиерей.

Он отметил, что основная масса священников, которая сейчас совершают свое служение, это именно призыва 80-х — начала 90-х, а потом пришло это поколение (30+), которому вообще ничего не интересно. «Нынешнее молодое поколение, наоборот, серьезные, роют носом, записываются на курсы, читают книги, потом их обсуждают, после занятий встречаются, идут в какой-то Макдональдс, где обсуждают, что было на этом занятии. В храме стоят с книжечками или с телефонами со скачанными службам. Реально люди очень серьезно относятся к своей жизни, это очень радует. Это совершенно новое поколение. Я думаю, что у Церкви хорошее будущее», — подчеркнул владыка.

Глава синодального отдела УПЦ по делам молодежи считает, что задачей является помощь молодым людям прийти в Церковь.

«То есть, тем, кто уже пришёл к вере, почувствовать себя как дома, в доме у любящего Отца небесного. Ответить им на те вопросы, которые у них возникают, помочь им в церковной жизни, помочь в духовной жизни. Это основная задача», — подытожил архиепископ Иона.