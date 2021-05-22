Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии

Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии

Александра Кудрявцева
22.05.21 14:21
369
Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии
Главное: Необходима максимальная прозрачность и доступность к информации о том, что представляет из себя та или иная вакцина от коронавируса.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Говорить о том, что проблемы вакцинации относятся исключительно к медицинской сфере и не затрагивают проблем духовной жизни, неправильно», — написал владыка и отметил, что из-за недостатка информации о коронавирусе люди разделились на два лагеря.
 
«Одни говорят, что этот вирус естественного происхождения (или искусственного, но случайно попавшего в сферу человеческой жизнедеятельности) поэтому вакцинация является средством эффективной защиты и необходима для преодоления данной проблемы. Всякие страхи, связанные с этим процессом, не обоснованы. Есть риски, но они касаются исключительно медицинской сферы применения новых препаратов», — охарактеризовал архиерей первое мнение.
 
«Оппоненты этой точки зрения говорят о том, что вирус однозначно искусственного происхождения и запущен планово в качестве первого шага для перестройки всего мирового порядка и подготовки прихода в мир антихриста. Соответственно, всеобщая вакцинация — второй шаг этой стратегии, который несёт в себе множество скрытых угроз. При том, что смерть от осложнений после вакцинации, — не самая страшная из них», — продолжил он.
 
По словам владыки Луки, верующих людей больше интересуют вопросы, связанные «с духовной безопасностью, свободой и теми ловушками, которые таят в себе гибриды медицинских и новых компьютерных технологий».
 
Учитывая те потрясения, которые сегодня происходят во всём мире, военные конфликты в местах, связанных с библейской историей и христианской традицией, «а также логически и прагматически не обоснованная ненависть лидеров мировой политики именно к канонической Православной Церкви, нельзя назвать все эти опасения необоснованными и вызванными суеверными страхами», считает архиерей.
 
В связи с этим он предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии.
 
«Поэтому, на мой взгляд, сейчас крайне необходима максимальная прозрачность и доступность к информации о том, что представляет из себя та или иная вакцина от коронавируса. Поскольку опасения, связанные с вакцинацией, переживают миллионы людей во всём мире, я считаю необходимым создание Международной организации по типу HUGO (Международная организация по изучению генома человека). Это объединение будет призвано координировать национальные исследовательские программы и обеспечивать полную открытость и доступность ко всей информации, связанной с действием вакцины», — написал владыка.
 
«Люди имеют право знать всю правду касательно происхождения вакцины, ее состава, физико-химического механизма действия, статистику всех негативных последствий, связанных с ее применением. Преднамеренное скрытие любой информации, связанной как с самим вирусом, так и с вакцинацией против него, является преступлением против всего человечества», — заключил митрополит Лука.
 
В тему: РПЦ высказала официальную позицию в отношении вакцинации.
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука, вакцина от коронавируса

Комментарии

Статьи

22.05.21 10:04

Постсоветская судьба «Русланов»

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Селиванов: Резкое ужесточение репрессивной политики украинской власти говорит о ее растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее
22.05.21 09:53

Селиванов: Резкое ужесточение репрессивной политики украинской власти говорит о ее растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее

Автор: Юрий Селиванов, 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
22.05.21 14:45

Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви
22.05.21 14:35

Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов
22.05.21 14:00

Комитет Верховной Рады предложил исключить из законопроекта о капелланстве дискриминационные положения
22.05.21 13:30

Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога
22.05.21 13:09

Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
22.05.21 10:32

Титаренко: В Украине идет борьба с оппозицией и непосредственно Медведчуком
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
22.05.21 09:22

В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
21.05.21 19:00

Главные новости за 21 мая 2021 года
21.05.21 15:39

Кличко рассказал, как будут проходить выпускные в условиях карантина
21.05.21 12:59

Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих
21.05.21 10:41

В Евросоюзе назвали вакцины, прививка которыми даст возможность свободно въезжать на его территорию
21.05.21 09:26

Смертность от коронавируса в Украине не снижается
20.05.21 19:46

В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
20.05.21 18:59

Главные новости за 20 мая 2021 года
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
16.05.21 07:46

Диетолог пояснила, какие продукты бессмысленно и даже вредно есть на завтрак
Фото и Видео
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.