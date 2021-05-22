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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога

Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога

Александра Кудрявцева
22.05.21 13:30
428
Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога
Главное: Святитель Николай является чудотворцем, потому что много чудес совершил во время земной жизни, а еще больше совершил чудес, когда отошел на небо.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, про це Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій сказав в новому випуску «Слово Предстоятеля» на «Інтері».
 
Предстоятель УПЦ напомнил, что 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, христиане всего мира отмечают его память.
 
«Святитель Николай является чудотворцем, потому что много чудес он совершил во время земной жизни, а еще больше совершил чудес, когда отошел на небо. Он предстоит перед Престолом Божиим и помогает с Божьего благословения тем людям, которые нуждаются в помощи и обращаются к нему», — отметил он.
 
 
Его Блаженство вспомнил чудо наших дней, связанное с именем святителя Николая.
 
В монастырь, в котором в свое время нес послушание Блаженнейший Митрополит Онуфрий, приходила одна ревностная прихожанка, рожденная в 20-е годы ХХ века. Поэтому неудивительно, что в молодые годы она была комсомолкой, убежденной атеисткой и познакомилась с одним комсомольцем грузином. У них появилась дочь, но уже вскоре мужчина оставил ее и уехал в родную Грузии.
 
«Впоследствии Нина взяла свою малолетнюю дочь и уехала найти мужа, чтобы примириться с ним. Но Грузия большая, где его искать, она не знала, известна ей была только фамилия. Она нигде не находила след своего мужа, но случилось так, что в одном городе, под мостом, встретила какого-то старца. Старец сказал, что она не там ищет мужа, посоветовал ехать в одно село в горы и добавил: „Но когда придешь, то дома его не найдешь, он пасет овец. Подожди его немного“», — продолжил рассказ Архипастырь.
 
По словам Его Блаженства, женщина действительно нашла мужа в том селе в горах, которое ей хорошо описал старец. Но поговорив с мужем, она все же вернулась домой ни с чем и сама воспитывала свою дочь.
 
«Через некоторое время она зашла в дом к знакомой, которая была верующей. На стенах висело много икон. Но один святой образ привлек особое внимание Нины. „Я знаю этого дедушку, — сказала она. — Если ты знаешь, где он находится, кто он, то я бы хотела его поблагодарить“. А знакомая рассказала, что это святой Николай, который сейчас на небе, Бог посылает его людям, которые нуждаются в помощи. Женщина поняла, что она Бога оставила, а Бог ее не оставил, а Бог всегда признавал ее и помогал, что послал ей святителя Николая, чтобы помог найти мужа, а еще больше — чтобы святой Николай помог ей понять и найти ту дорогу, которая ведет человека к вечной жизни и спасению», — завершил историю Блаженнейший Митрополит Онуфрий и добавил, что так бывшая атеистка Нина стала ревностной христианкой.
 
«Для нас, монахов, она была примером, как надо служить, трудиться ради своего спасения. Пусть молитвами святителя Николая Господь помогает каждому из нас найти путь, ведущий человека к спасению, к вечной жизни», — пожелал напоследок Предстоятель УПЦ.
 
В тему: На Волыни Предстоятель УПЦ заложил памятную капсулу на месте строительства нового храма.
 

Тэги: УПЦ, святой Николай, Митрополит Онуфрий

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