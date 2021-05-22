Титаренко: В Украине идет борьба с оппозицией и непосредственно Медведчуком

Сейчас идет борьба, как непосредственно с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, так и всей оппозиционной политсилой. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявила заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко, сообщает 112ua.tv.

«Я думаю, что после приезда нашего дяди из Годепа, который, наверное, приезжал решать не вопрос жизнеспособности Украины, а вопрос — кому земли должен принадлежать, какой-то передел народного благосостояния. Я думаю не зря приезжала Нуланд и госдеповский секретарь. Конечно, то что происходит это очередное запугивание народа. И сразу после 9 мая. Они говорят, что 8 не могли, а 9 не хотели поднимать бурю», — сказала она.

Титаренко считает, что ни СБУ, ни прокурор не имеют права навязывать народу мысль, что кто-то преступник и предал Родину.

«Почему начали именно с Медведчука? Он государственник. Разве плохо, что он спасал наших людей из плена? Ему ставят вину именно за его хорошие поступки», — добавила она.