Ученые из Австралии разработали самый эффективный способ запоминания сложной информации

Главное: Ученые из Австралии доказали, что австралийские аборигены использовали более эффективную технику запоминания сложной информации, чем популярный метод «Дворец памяти».

Детали: Ученые из Университета Монаша в Австралии разработали метод запоминания сложных научных фактов, таких как последовательности биохимических реакций, на основе практик местных аборигенов. Как сообщает Lenta.ru, австралийские аборигены для запоминания новой информации используют оригинальный подход, заключающийся в сочинении рассказа, который описывает флору, фауну и географические особенности местности.

Похожий метод исследователи испытали на 76 студентах медицинского факультета, которые должны были запомнить список из 20 англоязычных названий бабочек (например, hairstreak, patch, admiral, copper и т.д.).

Для этого они разделили испытуемых на три группы. Первая группа пыталась выполнить задание, не используя никаких специальных приемов. Вторая группа должна была запомнить названия при помощи классического метода тренировки памяти под названием «Дворец памяти», когда человек создает ассоциации между информацией, которую необходимо запомнить, с определенными местами внутри воображаемого дома или дворца.

Третья группа для построения повествования с использованием названий бабочек по методу аборигенов вместе с инструктором из числа коренных жителей Австралии посетили сад, стилизованный под гигантский след человеческой подошвы. Участники сочиняли историю, связывая каждое название бабочки с элементами сада, например, камнем, растением или бетонной плитой.

На это уходило 30 минут, после чего начинался 15-минутный тест. Перед финальным тестом участникам давался 20-минутный отдых.

В итоге подход австралийских аборигенов стал самым эффективным в точном воспроизведении всего списка слов за короткий период времени, превысив метод «дворца памяти» в три раза.

Он оказался полезным и для запоминания цикла трикарбоновых кислот, то есть подходит и тем, кто изучает биомедицинские науки, где необходимо знать точную последовательности биохимических реакций.

При этом во всех группах наблюдалось постепенное забывание информации в течение шести недель, что указывает на необходимость повторений для долгосрочного запоминания.

В тему: Как выяснили специалисты специалисты из Каролинского института в Швеции, у женщин лучше развита эпизодическая память, что позволяет им запоминать подробности и детали событий. Также, как оказалось, женщины лучше запоминают лица. Кроме этого, у женщин лучше развита сенсорная память, благодаря чему они лучше разбираются в запахах. В свою очередь, мужчинам удается лучше запоминать «пространственную информацию», благодаря чему они лучше ориентируются на местности.

Напомним: Подробнее об основных способах запомнить большой объем информации читайте здесь.