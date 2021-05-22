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Новости > Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий

Александр Панько
22.05.21 11:13
209
Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий

Главное: Сегодня и завтра в центре Киева будет ограничено движение автомобильного и общественного транспорта из-за проведения Кубка Киева по триатлону. Опубликован полный перечень ограничений и схемы движения автобусов на этот период.

Детали: 22 и 23 мая в центре Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения спортивных соревнований. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, мероприятие под названием «Спринт триатлон Кубок Киева 2021» будет проходить в районе Почтовой и Контрактовой площадей.

В связи с этим сегодня с 14:30 до 17:30 будут перекрыты улицы:

— Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской);

— Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской);

— Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской);

— Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской);

— Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской);

— Петра Сагайдачного;

Завтра, 23 мая, с 07:00 до 12:30 будут перекрыты:

— ул. Петра Сагайдачного;

— Боричев спуск;

— ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста);

— Гаванский мост (в направлении Северного моста);

— ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков);

— Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста);

— Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади);

— поворот с моста Метро на Набережное шоссе.

Кроме того, по информации организаторов, весь день 22 и 23 мая будет перекрыто движение на Контрактовой площади. В это же время транспорт не сможет проехать в районе 6-10 причалов на Почтовой площади.

Как предупреждает КП «Киевпасстранс», в связи с этим 22 и 23 мая также будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

В частности, 22 мая с 14:30 ориентировочно до 17:30 движение маршрутов будет организовано:

— автобус № 62 — от Ботанического сада до ул. Почайнинской;

— автобус № 115 — от железнодорожного вокзала «Дарница» до ул. Почайнинской;

— автобус № 119 — от ул. Василия Касияна ст. метро «Контрактовая площадь» (ул. Верхний Вал).

23 мая с 07:00 ориентировочно до 12:30 движение маршрутов организуют:

— автобус № 62 — от Ботанического сада до Европейской пл.;

— автобус № 114 на участках:

от ул. Милославской до ст. метро «Почайна»;

от железнодорожного вокзала «Центральный» до Европейской пл.;

— автобус № 115 — от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. метро «Лыбидская»;

— автобус № 119 — от ул. Василия Касияна до ст. метро «Контрактовая площадь» (ул. Верхний Вал).

Тэги: Киев, транспорт, спорт, Почтовая площадь, авто, новости Украины, триатлон, Контрактовая площадь

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