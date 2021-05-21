Музыка: Победа Медведчука — это победа всего украинского народа и триумф справедливости

Результат заседания Печерского районного суда по делу Виктора Медведчука отражает отсутствие оснований по обвинениям, предъявленным Медведчуку, и крах провластной репрессивной системы в борьбе против партии ОПЗЖ. Как сообщает 112ua.tv, об этом заявил руководитель Днепропетровской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Вчера в суде победил Виктор Медведчук, ОПЗЖ и весь народ Украины. Власть надеялась, что, предъявив Медведчуку обвинения, заставит Виктора Владимировича бежать из страны и оставить борьбу. А вместо этого Виктор Медведчук, поддерживаемый монолитно своими соратниками, явился в суд и намерен стоять за справедливость и правду до конца.

В попытке напугать Медведчука власть облажалась. Нас не сломали ни нападения радикалов на наши штабы, ни закрытие телеканалов, ни санкции — напротив, рейтинги ОПЗЖ и Виктора Медведчука растут, а народ Украины все яснее понимает, кто есть кто.

Дальнейшие действия правительства сложно прогнозировать, поскольку очевидно, что к такому повороту событий они не были готовы. Уверен, будет продолжаться давление на партию с целью разрушить ее изнутри.

ОПЗЖ — единственная на сегодняшний день в украинском политикуме монолитная сплоченная партия и любые попытки посеять смуту в рядах партии окажутся тщетными».