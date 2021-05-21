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Новости > На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ

На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ

Александра Кудрявцева
21.05.21 17:58
197
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ

Главное: В Днепропетровской области митрополит Ириней освятил Свято-Троицкий храм в селе Новоивановское.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, владыка совершил чин Великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме.

14 июня 2016 года митрополит Ириней совершил чин закладки святых мощей в основание будущей церкви.

В ноябре 2018 года на храм были водружены купола и кресты. Храм простроен стараниями и за личные средства директора и работников фермерского хозяйства «МЮД».

За богослужением присутствовали глава сельсовета, директор и сотрудники местного фермерского хозяйства, благотворители и меценаты, благодаря которым храм был построен, местные жители и прихожане.

Митрополит Ириней отметил настоятеля богослужебной наградой, а церковных благотворителей — орденами и грамотами УПЦ.

По окончании Литургии митрополит Ириней обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил всех с великим праздничным днем.

В тему: Сербский Патриарх заявил, что поддержка канонической УПЦ важна для единства в Православии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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