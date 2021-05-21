От Трампа потребовали выплатить по $1 каждому американскому китайцу за упоминание коронавируса

Главное: Организация, защищающая права американцев китайского происхождения обратилась в суд с иском против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в неоднократном упоминании «китайского» коронавируса и требуют уплатить почти $23 млн компенсации.

Детали: Общественная организация, занимающаяся защитой прав граждан США китайского происхождения, подала в суд на 45 президента США Дональда Трампа за то, что он называл коронавирус «китайским». Как сообщает TMZ, истцы обвинили политика в клевете и нанесении морального вреда и потребовали, чтобы он выплатил по $1 каждому выходцу из азиатских государств или тихоокеанских островов, живущему на территории США.

Таким образом, общая сумма компенсации равна $22,9 млн.

Они также напомнили, что Трамп неоднократно называл коронавирусную болезнь «уханьским вирусом» и другими словосочетаниями, в которых отмечал страну, где впервые была обнаружена вспышка инфекции.

По мнению стороны обвинения, предвзятый подход бывшего президента Соединенных Штатов способствовал росту насилия в отношении выходцев из азиатских стран.

В тему: 28 мая 2020 года президент США Дональд Трамп назвал Китай ответственным за бушующую в мире пандемию коронавируса.