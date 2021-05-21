Верный муж и отец двух детей: в Киеве задержали очередного фотографа-педофила

Главное: В Киеве 38-летний детский фотограф и экскурсовод путем шантажа и угроз создавал материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Полученные материалы он продавал клиентам из США и Евросоюза.

Детали: Правоохранители разоблачили детского фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей. Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, по данным следствия, 38-летний мужчина также организовывал экскурсии в одном из музеев Киева.

Он женат и имеет двоих детей.

Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8 до 18 лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента.

По словам начальника департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгения Макарова, этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза.

Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран полиция получила дополнительную информацию, подтверждающую участие в совершении преступления именно этого гражданина.

По месту жительства подозреваемого правоохранители провели санкционированный обыск. У него изъяли доказательную базу, более 10 Гб запрещенного контента с участием детей, мобильные терминалы и компьютерную технику, которая использовалась при создании этого контента.

Мужчину задержали и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении.

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех детей, пострадавших в результате действий фигуранта.

Как сообщается на официальной странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, досудебным расследованием установлено, что в начале апреля 2021 г подозреваемый создал в социальной сети Instagram фейковый профиль под вымышленным названием и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой.

Наладив контакт и получив определенное доверие, мужчина уговорил малолетнюю к созданию личных изображений в обнаженном виде.

Получив первые фотографии, мужчина путем шантажа и угроз их распространения третьим лицам, заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов.

Следственные действия продолжаются.

В тему: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

1 декабря стало известно, что Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. При этом сам он свою вину отрицает.

28 января 2021 года Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области, который под разными предлогами совершал сексуальные действия над девочками в возрасте от 8 до 12 лет в трех областях и Киеве.