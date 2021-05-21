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Новости > Розенбаум: Виктор Медведчук — великий политик, который не просто достойно принимает удары, но и выходит победителем

Розенбаум: Виктор Медведчук — великий политик, который не просто достойно принимает удары, но и выходит победителем

Автор: «Фраза»
21.05.21 16:22
340
Розенбаум: Виктор Медведчук — великий политик, который не просто достойно принимает удары, но и выходит победителем

Председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук — человек, который достоин восхищения. Об этом пишет Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook, сообщает ZIK.

«Он великий политик, который достойно встречает удары и всегда выходит победителем. Об этом говорят все: мировые лидеры, обычные люди, и даже мольфары. Достоинство, с которым Виктор Медведчук принимает происходящее, заслуживает уважения. Поэтому он выиграет — и бой, и войну и мир», — заявил известный мольфар Игорь Олексюк из карпатского Топольче. И как тут не поверить его словам?«, — отметил Розенбаум

«Ведь надо иметь немалый запас мужества, чтобы перед лицом совершенно несправедливых и неадекватных обвинений, не сломаться, а наоборот, прийти в офис Генпрокурора, а затем и в суд, и выслушать часы откровенного бреда, который несли прокуроры, пытаясь за уши притянуть факты для его ареста. Не убегать, не скрываться, как делают многие, а продолжать последовательно отстаивать свою позицию и свою правоту. Власть спустила на Медведчука всех своих псов, в надежде на то, что он не выдержит. Но не на того напали, скажу я вам! Он — настоящий политик, для которого провозглашаемые им ценности — не пустой звук. За них, за правду он будет бороться, и обязательно выиграет», — пишет он.

«Он упорно и последовательно отстаивает правду и интересы людей. Он борется за то, чтобы в Украине производилась вакцина, и украинцы прививались качественным „Спутником V“, а не индийским или китайским непроверенным ширпотребом. Он борется за каждого человека, находящегося за решеткой в ОРДЛО — простых людей, которые годами ждут справедливости, а украинская власть о них забыла. Он сумел разработать такой план мирного возвращения Донбасса, который был одобрен даже самыми серьезными критиками в Париже, Берлине или Москве, Донецке и Луганске», — продолжает Розенбаум.

«Именно Виктор Медведчук борется за то, чтобы тарифы для населения на газ были снижены. Об этом он смог договориться с Россией, в отличие от украинской власти.

Кто-то спросит: а кто его на это уполномочил? Я отвечу: украинский народ. Простые люди, которые вынуждены ежедневно терпеть своеволие и беззаконие власти, не знающей, какие способы придумать, чтобы окончательно высосать все соки из собственных людей. Именно так поступает настоящий политик, настоящий народный депутат, дававший присягу действовать в интересах собственного народа. Именно так поступает человек, который действительно заботится о своей нации.

Именно поэтому я абсолютно уверен: Виктор Медведчук обязательно выйдет победителем из этой непростой ситуации, которую искусственно создала власть. Чиновники, сидя у теплого корыта, слишком сильно боятся Медведчука, и поэтому пытаются его сломать. Но у них ничего не выйдет. Он обязательно победит! Не зря мольфар сказал, что Виктор Третий войдет в историю Виктором Достойным», — подчеркнул Розенбаум.

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