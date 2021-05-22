В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения призывают не спешить возобновлять международные путешествия. Прогресс в борьбе с пандемией все еще хрупок.

Детали: Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Как отметил Клюге, возобновлять международные поездки «пока опасно».

«Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок», — сказал он.

О возобновлении международных поездок в мире заговорили, учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам.

В тему: В ВОЗ говорят, что пандемия коронавируса на планете распространяется все быстрее. Бороться с этим можно лишь с помощью справедливого распределения вакцины.