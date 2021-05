Главное: Леди Гага рассказала, что ее изнасиловали. Сделал это бывший продюсер.

Детали: Американская певица Леди Гага рассказала, что ее изнасиловали. Об этом она поведала в документальном фильме The Me You Can't See.

35-летняя артистка поведала, что это случилось, когда ей было девятнадцать лет.

Насильником стал ее бывший продюсер. Его имя не называется. Известно лишь, что мужчина был старше ее на двадцать лет.

При этом она была беременна от него.

Певица говорит, что бывший продюсер шантажировал ее, обещая уничтожить все записи творчества.

Также она рассказала, что мужчина держал ее взаперти несколько месяцев, после чего она попала в больницу.

Леди Гага говорит, что после инцидента несколько лет болела и врачи не могли выявить причину недуга.

О судьбе ребенка и том, делала ли она аборт, не уточняется.

