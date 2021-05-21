Египет возобновляет визовый сбор для туристов

Главное: В Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов. Сейчас визовый сбор возобновлен.

Детали: Власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Издание отмечает, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов.

Для получения визы путешественникам необходимо представить заграничный паспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита. Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.

Отметим, что Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан с 1 ноября прошлого года. Однако упрощенный въезд в страну действовал до 30 апреля.

В тему: В Турции объявили полный локдаун с 29 апреля по 17 мая. В это время для туристов были закрыты все курорты.