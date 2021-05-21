Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Египет возобновляет визовый сбор для туристов

Египет возобновляет визовый сбор для туристов

Агата Кловская
21.05.21 20:15
348
Египет возобновляет визовый сбор для туристов

Главное: В Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов. Сейчас визовый сбор возобновлен.

Детали: Власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Издание отмечает, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов.

Для получения визы путешественникам необходимо представить заграничный паспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита. Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.

Отметим, что Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан с 1 ноября прошлого года. Однако упрощенный въезд в страну действовал до 30 апреля.

В тему: В Турции объявили полный локдаун с 29 апреля по 17 мая. В это время для туристов были закрыты все курорты.

Тэги: общество, мир, туризм, курорт, Египет, туристы

Комментарии

Статьи

19.05.21 09:07

Генеральский бунт глобального кризиса

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Кузьмин: Адвокаты Медведчука доказали, что суд избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля
21.05.21 15:01

Кузьмин: Адвокаты Медведчука доказали, что суд избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля

Автор: Ренат Кузьмин, 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.05.21 21:21

В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
21.05.21 20:20

Певица Леди Гага рассказала, что ее изнасиловали
21.05.21 19:00

Главные новости за 21 мая 2021 года
21.05.21 18:11

Ярославский не филантроп, а олигарх, который обогащается за счет Харькова, - СМИ
21.05.21 18:02

Музыка: Победа Медведчука — это победа всего украинского народа и триумф справедливости
21.05.21 17:58

На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ
21.05.21 17:51

В Киеве УПЦ передала обувь детям с инвалидностью
21.05.21 17:46

На Волыни Предстоятель УПЦ заложил памятную капсулу на месте строительства нового храма
21.05.21 17:35

РПЦ высказала официальную позицию в отношении вакцинации
21.05.21 17:22

От Трампа потребовали выплатить по $1 каждому американскому китайцу за упоминание коронавируса
21.05.21 19:00

Главные новости за 21 мая 2021 года
21.05.21 15:39

Кличко рассказал, как будут проходить выпускные в условиях карантина
21.05.21 12:59

Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих
21.05.21 10:41

В Евросоюзе назвали вакцины, прививка которыми даст возможность свободно въезжать на его территорию
21.05.21 09:26

Смертность от коронавируса в Украине не снижается
20.05.21 19:46

В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
20.05.21 18:59

Главные новости за 20 мая 2021 года
20.05.21 16:41

Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета
20.05.21 15:37

У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
20.05.21 14:44

Зеленский считает, что зарплаты «во многих городах Украины» сравнялись с польскими
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
16.05.21 07:46

Диетолог пояснила, какие продукты бессмысленно и даже вредно есть на завтрак
Фото и Видео
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево
В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.