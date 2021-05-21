Ученые из США сделали оптимистическое заявление относительно ковида

Главное: Американские ученые создали модель развития коронавирусной болезни COVID-19 и выяснили, что в течении следующего десятилетия она может стать не более чем неприятностью, вызывая лишь простудный кашель и насморк.

Детали: Ученые из Университета Юты в США построили на основе данных о пандемии COVID-19 математические модели, включающие данные по иммунному ответу организма на коронавирус. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», при этом исследователи учли, что:

— человек, подвергшийся воздействию небольшой дозы вируса, с большей вероятностью легко перенесет COVID-19 и выделит небольшое количество вируса;

— у взрослых, подвергшихся воздействию большой дозы вируса, с большей вероятностью перенесут COVID-19 трудно и распространят более вируса;

— маски и дистанция снижают дозу вируса;

— у детей вряд ли разовьется тяжелое заболевание.

— взрослые, переболевшие COVID-19 или прошли вакцинацию, защищены от тяжелого течения COVID-19.

Моделирование показало возможность ситуации, при которой в долгосрочной перспективе все больше людей станут подвержены легкому течению заболевания. В этом случае коронавирус станет просто еще одним сезонным коронавируса.

По прогнозам ученых, это может произойти в течении следующего десятилетия.

В то же время модели не учитывают все потенциальные факторы влияния на траекторию болезни.

В тему: В середине 2020 года немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт заявил, что часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.