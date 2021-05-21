Новая серия «Паломницы» Оксаны Марченко покажет монастырь, который помогает девушкам выйти замуж

У телеведущей Оксаны Марченко вышла новая серия ее проекта «Паломница». Фильм расскажет о Свято-Покровском монастыре и его чудотворных святынях. В частности, сюда приезжают девушки из разных уголков православного мира, чтобы попросить у Богородицы мужа. Монахини говорят о множестве случаев, когда Матерь Божья помогла, сообщает «Первый независимый».

«По преданию, жители Константинополя страдали от набегов варваров. Священники непрестанно молились об избавлении от этих нежданных врагов. И вот в четвертом часу ночи Андрею Константинопольскому, который в своё время был в византийском плену, во Влахернском храме Константинополя явилось видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и святыми. «Она сняла с Себя... покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей, и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом», — рассказывает автор проекта про Покров Пресвятой Богородицы на своей странице в Instagram.

Фильм подробно описывает Таинство причастия: как к нему готовятся священники, прихожане и как проходит само Таинство. Кстати, служители Церкви при совершении этого обряда могут совершить тяжкий грех даже не по своей вине.

Новая серия «Паломницы» уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если вы хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.