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Новости > Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих

Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих

Александр Панько
21.05.21 12:59
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Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих

Главное: Правительство планирует до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения Украины. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это бесплатная процедура.

Детали: Кабинет министров Украины намерен бесплатно вакцинировать всех желающих украинцев до конца текущего года. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в постановлении ВР от октября 2020 года речь идет о необходимости вакцинировать за государственный счет 40% населения.

«Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем бесплатно», — заявил он, поблагодарив депутатов за выделенные на этот процесс средства.

Шмыгаль также сообщил, что на сегодняшний день есть договоренности на поставку Украине 34 млн вакцин, а также еще 8 миллионов по международной программе.

При этом он подчеркнул, что, по данным опроса, в настоящее время все больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса: «В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться».

Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.

Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.

В тему: 19 мая на тот момент главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал за летний период провести полный курс вакцинации от коронавируса для 5 млн украинцев.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, общество, здоровье, вакцинация, Денис Шмыгаль, вакцина от коронавируса

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