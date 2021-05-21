Илон Маск предложил необычный способ улететь за пределы Солнечной системы

Главное: Как улететь за пределы Солнечной системы? Илон Маск хочет использовать антиматерию.

Детали: Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как улететь за пределы Солнечной системы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы форума «Новое знание».

Миллиардер напомнил: «Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать».

Он предположил: «Самый эффективный способ это сделать – использовать антиматерию, а также коллапс материй».

Илон Маск считает: «Тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы».

В тему: Илон Маск обрушил курс Bitcoin.