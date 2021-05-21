Аргентинская прокуратура назвала виновных в смерти Марадоны

Главное: В Аргентине семерых медиков обвинили в причастности к смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозят большие тюремные сроки.

Детали: Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Как сообщает Marca со ссылкой на источники, среди обвиняемых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург. Им запретили покидать Аргентину.

В случае доказательства вины медикам грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро утверждает, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая.

В тему: 25 ноября 2020 года на 61 году жизни от острой сердечной недостаточности в Буэнос-Айресе скончался легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона.

Впоследствии юрист спортсмена обвинил медиков, которые не смогли его спасти, в халатности.

Официальной причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность с дилатационной кардиомиопатией». При этом его менеджер утверждает, что в последние дни спортсмен не хотел жить.

23 декабря были опубликованы результаты токсикологического исследования, которое показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме Марадоны. Однако в его крови обнаружили остатки лекарств от алкоголизма, депрессии и шизофрении.