Украину включили в число фаворитов «Евровидения»

Главное: Эксперты оценили шансы Украины выиграть «Евровидение». Группу Go_A включили в пятерку претендентов на победу.

Детали: В субботу, 22 мая, в нидерландском центре «Rotterdam Ahoy» пройдет финал песенного конкурса «Евровидение». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов.

Так, украинская группа Go_A с песней SHUM попала в ТОП-5 претендентов на победу. Ее шансы оценили как 10 к 1.

Выше нашей страны расположились Франция и Италия (3,5 к 1), а также Мальта (5 к 1) и Швейцария (8,5 к 1).

Шансы России котируются весьма скромно – 101 к 1.

В тему: Украина добилась сразу двух исторических результатов на «Евровидении».