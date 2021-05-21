Синоптики сообщили, что на следующей неделе в Украине основательно потеплеет

Главное: В Украине потеплеет. Грозы сохранятся в западных областях.

Детали: Синоптики сообщили, что со вторника, 25 мая, в Украине начнется потепление. Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что по стране будет сухая и малооблачная погода. Грозовые дожди возможны в западных областях.

Днем воздух прогреется до плюс 22-29, а ночью будет 10-15 тепла.

В Киеве должно быть без осадков: днем 23-25 тепла, а ночью плюс 12-14.

Карта погоды:

В тему: В начале следующей недели в Украину должна вернуться нормальная погода.