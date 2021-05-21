Испанский психиатр разработал уникальную программу реабилитации хронических коррупционеров

Главное: В девяти тюрьмах Испании запустили проект по реабилитации хронических коррупционеров, которые не могут остановиться даже после того, как были осуждены. В течение 11 месяцев они будут проходить групповую терапию, чтобы снова вернуться к привычной жизни.

Детали: Тюремный психиатр из Испании Серхио Руис разработал программу реабилитации осужденных чиновников-коррупционеров, которые не перестают воровать. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, она состоит из 32 сеансов.

Психиатр надеется, что разработанная им терапия поможет осужденным признать свои недостатки, а также развить в себе смирение и сочувствие. Завершит реабилитацию сессия «восстановительного правосудия» — процедура, во время которой чиновникам придется просить прощения за свои действия.

Участие в программе добровольное, однако оно станет дополнительным аргументом, если осужденный попросит об условно-досрочном освобождении.

На данный момент известно, что пройти терапию согласился зять короля Испании Иньяки Урдангарин, осужденный за мошенничество. К терапии также присоединится фигурант крупного дела о коррупции при госзакупках, бизнесмен Франциско Корреа, более известный как Дон Вито.

Кроме того, в программе реабилитации поучаствует нотариус Карлос Альбукерке, который присвоил 400 тысяч евро благодаря своему деловому положению. Имена других участников пилотного курса не называются.

По словам Серхио Руиса, в психиатрии широко изучены мотивы поведения различных преступников, однако почти нет информации о работе с чиновниками. Он провел собственное исследование и выяснил, что хроническим коррупционерам свойственны такие качества, как эгоцентризм и нарциссизм, а также стремление создавать исключения из собственных правил.

Свое воровство чиновники объясняют желанием помочь обществу — такое поведение психологи называют «механизмом отчуждения моральной ответственности». «Мы думаем об этих людях, как о жестоких, но это неправильно. У них такая же система ценностей, как и у обычных граждан», — объяснил специалист.

По словам главы тюрем Испании Анхеля Луиса Ортиса, эта инициатива может помочь примерно 2044 осужденным чиновникам.

В тему: За первый месяц 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведения о 477 лицах.

Самыми коррумпированными органами власти украинцы считают Верховную Раду Украины, Офис президента и Министерство внутренних дел. При этом почти половина наших граждан убеждены, что коррупция препятствует развитию страны.