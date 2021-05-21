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Новости > Смертность от коронавируса в Украине не снижается

Смертность от коронавируса в Украине не снижается

Агата Кловская
21.05.21 09:26
225
Смертность от коронавируса в Украине не снижается

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 202 жизни. Заболели 4 984 человека.

Детали: В Украине не снижается смертность от COVID-19. Данные на пятницу, 21 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 4 984 случаев заразы. Среди заболевших – 278 детей и 97 медицинских работников. Госпитализация понадобилась для 1 785 человек, а выздоровели 12 845 людей.

Проведено 62 577 тестов: методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454, экспресс-тестами – 24 969.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (453), а также Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 202 человека. Всего зараза унесла уже 49 101 жизнь.

С начала пандемии заболели 2 175 382 человека, а выздоровели 1 929 039 людей.

В тему: Смертность от COVID-19 в Украине прекратила свой рост.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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