Одному из любимых курортов Порошенко предсказали скорое затопление

Главное: Мальдивские острова могут исчезнуть к концу века, если мир быстро и согласован не будет бороться с изменением климата.

Детали: Мальдивам предсказали исчезновение к 2100 году. Как сообщает CNBC со ссылкой на министра окружающей среды республики Аминат Шону, архипелаг может уйти под воду к концу века из-за недостаточно согласованных действий по борьбе с климатическими изменениями.

«Изменение климата — реально, и мы самая уязвимая страна в мире. У нас нет земли выше — есть только мы, только наши острова и море», — заявила она, уточнив, что в настоящий момент 80% островов из 1190 расположены всего лишь на высоте одного метра над уровнем моря, а 97% прибрежной территории подвержены наводнениям и эрозии.

По словам чиновницы, власти уже приняли ряд мер, которые позволят снизить риски исчезновения. В частности, на Мальдивах активно проводятся мероприятия по охране прибрежных районов, параллельно с этим сокращается объем выброса парниковых газов.

«Нам нужно, чтобы каждый человек в мире боролся с изменением климата на личном и на политическом уровнях. Срочно нужны амбициозные цели, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам», — заключила Шона.

Справка: Мальдивы — тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов. Крупнейшее в мире «коралловое» государство. Популярный курорт, который славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами.

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