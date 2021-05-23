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Новости > Одному из любимых курортов Порошенко предсказали скорое затопление

Одному из любимых курортов Порошенко предсказали скорое затопление

Александр Панько
23.05.21 11:47
1091
Одному из любимых курортов Порошенко предсказали скорое затопление

Главное: Мальдивские острова могут исчезнуть к концу века, если мир быстро и согласован не будет бороться с изменением климата.

Детали: Мальдивам предсказали исчезновение к 2100 году. Как сообщает CNBC со ссылкой на министра окружающей среды республики Аминат Шону, архипелаг может уйти под воду к концу века из-за недостаточно согласованных действий по борьбе с климатическими изменениями.

«Изменение климата — реально, и мы самая уязвимая страна в мире. У нас нет земли выше — есть только мы, только наши острова и море», — заявила она, уточнив, что в настоящий момент 80% островов из 1190 расположены всего лишь на высоте одного метра над уровнем моря, а 97% прибрежной территории подвержены наводнениям и эрозии.

По словам чиновницы, власти уже приняли ряд мер, которые позволят снизить риски исчезновения. В частности, на Мальдивах активно проводятся мероприятия по охране прибрежных районов, параллельно с этим сокращается объем выброса парниковых газов.

«Нам нужно, чтобы каждый человек в мире боролся с изменением климата на личном и на политическом уровнях. Срочно нужны амбициозные цели, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам», — заключила Шона.

Справка: Мальдивы — тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов. Крупнейшее в мире «коралловое» государство. Популярный курорт, который славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами.

В начале 2018 года Новый год здесь встретил президент Украины Петр Порошенко с семьей.

В тему: Уровень мирового океана в последние годы повышается примерно на 3 миллиметра в год по причине глобального потепления. Из-за повышения уровня вод уже затонули пять клочков суши. Это в два раза быстрее, чем ранее предполагали океанологи. Из-за этого в ближайшее столетие Нью-Йорку (США) грозят разрушительные природные катаклизмы — ураганы и наводнения.

Если человечество не примет необходимые меры, значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы через 30-70 лет будут находиться под угрозой затопления из-за глобального потепления. Такой прогноз содержится в докладе Европейского агентства по окружающей среде.

В начале 2019 года Центр экологических инициатив «Экодействие» провел исследование «Вода близко», в котором рассматривается один из самых худших сценариев, согласно которому к 2100 году глобальная температура поднимется на 4 градуса Цельсия, а уровень моря — на один метр. По их подсчетам, к 2100 году более миллиона гектаров украинской земли, в том числе зона отдыха, промышленные и военные объекты, а также жилые районы могут уйти под воду.

Напомним: В январе 2017 года американские геофизики назвали регионы, где можно будет спрятаться от глобального потепления. Среди них оказалась и Украина.

Тэги: погода, климат, мир, глобальное потепление, экология, Мировой океан, океан, Мальдивы, остров, экологическая катастрофа, Аминат Шона

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