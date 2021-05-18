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Новости > Экс-глава НАУ: ОККО использует Куюна и Нефтегазовую ассоциацию Украины чтобы утопить конкурентов и продавать бензин по завышенным ценам

Экс-глава НАУ: ОККО использует Куюна и Нефтегазовую ассоциацию Украины чтобы утопить конкурентов и продавать бензин по завышенным ценам

Автор: «Фраза»
18.05.21 16:44
213
Экс-глава НАУ: ОККО использует Куюна и Нефтегазовую ассоциацию Украины чтобы утопить конкурентов и продавать бензин по завышенным ценам

Компании ОККО, WOG и SOCAR используют карманную организацию «Консалтинговая группа А-95» Сергея Куюна и «Нефтегазовую ассоциацию Украины» для дискредитации конкурентов и получения сверхприбылей на продаже топлива, пишет «Знай» со ссылкой на «Газета.юа».

Об этом заявил экс-глава ассоциации участников рынка «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» (сейчас «Нефтегазовая ассоциация Украины», НАУ) Леонид Косянчук, говорится в журналистском расследовании «Особливий погляд».

«Это проявления недобросовестной конкуренции, которая замаскирована под борьбу с нелегальным рынком ... они борются с теми компаниями, которые держат более умеренные цены. Как с ними бороться по-другому? Как сделать так, чтобы часть потребителей от них перешло к ним? От тех к другим? Надо опорочить их репутацию», — говорит Леонид Косянчук.

По его словам, в «объективности» Куюна уже никто из участников рынка не сомневается.

Как известно, на днях возле АЗС сетей появились билборды вот с довольно скандальными надписями. Всего 400 бордов по всей Украине. Их заказала Нефтегазовая ассоциация Украины. Якобы это часть кампании по борьбе с нелегальным рынком топлива в Украине.

Кроме бордов — за последнее время на телевидении, в интернет-СМИ и соцсетях были опубликованы десятки якобы обличительных материалов о работе отдельных сетей АЗС.

Однако участники рынка и эксперты называют это медиа атакой на конкурентов, которые предлагают водителям демократичные цены, чем так называемые «лидеры рынка». По оценкам профильных экспертов, стоимость такой кампании исчисляется в миллионах гривен.

«По самым такими простыми подсчетам, эта программа с бордов где 7,5-8 миллионов гривен стоит. Как вы думаете, неприбыльная организация, а ассоциация — это неприбыльная организация — имеет такие деньги? Или не имеет? А если она такие деньги и платит, то где она их взяла? И кто, собственно говоря, был спонсором этой всей истории? Финансовым спонсором, имеется в виду», — говорит Леонид Косянчук.

Те компании, которые сегодня входят в НАУ и платят за эту информационную кампанию попросту хотят на каждом литре получать вместо рыночных 3,5 грн 7-11 грн с каждого литра проданного топлива.

Как известно, недавно в сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счет консалтинговой компании «А-95» (директор Сергей Куюн):

— 2019-го на счета компании поступило 4,2 миллиона гривен, из которых 1,4 миллиона — от АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть ОККО);

— в 2020 общая сумма поступлений — 4,6 млн грн, от АО «Концерн Галнафтогаз» — почти 1,30 млн гривен.

— еще один большой донор — Нефтегазовая ассоциация Украины, которая платит по меньшей мере 400 000 гривен ежемесячно на счет ЧП Куюн.

«Я думаю очень хороший заработок и теперь мы понимаем, что Сергей Куюн и вся эта шарашкина контора — консалтинговая группа А-95 и Неля Привалова со своей Нефтегазовой ассоциацией просто отрабатывают эти гонорары, которые им платит ОККО», — говорит глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.

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