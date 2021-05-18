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Новости > 15-летний парень, родители которого умерли от ковида, спрыгнул с моста в Киеве

15-летний парень, родители которого умерли от ковида, спрыгнул с моста в Киеве

Александр Панько
18.05.21 14:59
269
15-летний парень, родители которого умерли от ковида, спрыгнул с моста в Киеве

Главное: 15-летний житель Фастовского района Киевской области спрыгнул с моста после смерти родителей от COVID-19. Спасти его не удалось.

Детали: Рано утром 18 мая в больнице умер 15-летний Денис Родиков, сын умерших от осложнений коронавируса в конце марта супругов Родиковых. Как сообщается на официальной странице Полиции Киевской области в Facebook, вчера утром парень ушел из дома в с. Липовый Скиток, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Полиция начала поиски несовершеннолетнего сразу после того как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса.

Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовского района, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили также аэроразведку и киберполицию.

Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Полиция постоянно отслеживала сообщения по спецлинии «102» и в конечном итоге установила, что он прыгнул с моста на бетонный тротуар в Киеве. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался.

На опубликованном видео он объяснил, что совершил своей поступок не из-за проблем в школе или буллинга.

В тему: 9 марта в Киеве школьница спрыгнула с верхнего этажа 18-этажного дома. Медики констатировали смерть ребенка, возможную причину самоубийства выясняют следователи.

На следующий день в Киеве произошло очередное самоубийство молодой женщины, которая выбросилась из окна многоэтажки. Трагелия произошла в ЖК «Парковые озера».

23 марта в Одессе с балкона 13-го этажа на глазах у соседей выпрыгнул мужчина.

Тэги: самоубийство, суицид, криминал, Киевская область, новости Украины, Денис Родиков, Липовый Скиток

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