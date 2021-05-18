Политические преследования Медведчука нынешней властью делают из него мощнейшую фигуру украинской политики, — эксперт

Политические преследования Виктора Медведчука нынешней киевской властью делают из него мощнейшую фигуру украинской политики, заявил правозащитник Владимир Чемерис. Об этом сообщает «Первый независимый».

«Это абсолютно точно политическое преследование. Очевидно, оно беспрецедентно для любого демократического государства — когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента страны оказывается под уголовным преследованием. Вообще я хочу сказать: обвинения в государственной измене у нас сейчас очень популярны в Украине. Люди попадают под эту статью только за то, что они высказывают точку зрения, отличную от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в социальных сетях. Их обвиняют только за это. А Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье „госизмена“ человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО», — заявил Чемерис.