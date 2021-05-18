Политические преследования Медведчука нынешней властью делают из него мощнейшую фигуру украинской политики, — эксперт

Политические преследования Виктора Медведчука нынешней киевской властью делают из него мощнейшую фигуру украинской политики, заявил правозащитник Владимир Чемерис. Об этом сообщает «Первый независимый».
«Это абсолютно точно политическое преследование. Очевидно, оно беспрецедентно для любого демократического государства — когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента страны оказывается под уголовным преследованием. Вообще я хочу сказать: обвинения в государственной измене у нас сейчас очень популярны в Украине. Люди попадают под эту статью только за то, что они высказывают точку зрения, отличную от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в социальных сетях. Их обвиняют только за это. А Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье „госизмена“ человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО», — заявил Чемерис.
«Так было, к примеру, с журналистом Русланом Коцабой, которого за антивоенную позицию обвинили в государственной измене, и он полтора года просидел в СИЗО, пока суд не снял с него все обвинения. То есть это практика, которая, очевидно, должна быть прекращена в Украине. Сейчас этот метод попробовали применить в отношении Медведчука. Как я уже говорил, в этом деле очевидны политические мотивы, и главные из них — это то, что президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией «Слуга народа», — подчеркнул эксперт. Кроме того, эксперт считает, что этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука Тарас Козак. «Но на самом деле эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что в Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах — я имею в виду Медведчука. Другой политический мотив Зеленского устраивать гонения на Медведчука, очевидно, был в том, чтобы поднять ставки в игре с Путиным, поскольку Медведчук является кумом Путина», — заявил Чемерис. «Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Российской Федерации. И это понятно, потому что если бы повлияло, то Кремль бы таким образом показал свою слабость. То есть ни одна, ни другая цель не были достигнуты Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение все-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей. Очевидно, что это решение судьи было согласовано с Офисом президента, потому что нет никаких сомнений в том, что украинская судебная система вообще, и в особенности Печерский районный суд (в котором рассматривалось дело Медведчука), не являются независимыми», — заключил эксперт. Поэтому, судя по всему, и было принято такое решение, которое, по сути, стало победой оппозиции. Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса в Украине.
«Так было, к примеру, с журналистом Русланом Коцабой, которого за антивоенную позицию обвинили в государственной измене, и он полтора года просидел в СИЗО, пока суд не снял с него все обвинения. То есть это практика, которая, очевидно, должна быть прекращена в Украине. Сейчас этот метод попробовали применить в отношении Медведчука. Как я уже говорил, в этом деле очевидны политические мотивы, и главные из них — это то, что президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией «Слуга народа», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, эксперт считает, что этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука Тарас Козак.
«Но на самом деле эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что в Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах — я имею в виду Медведчука. Другой политический мотив Зеленского устраивать гонения на Медведчука, очевидно, был в том, чтобы поднять ставки в игре с Путиным, поскольку Медведчук является кумом Путина», — заявил Чемерис.
«Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Российской Федерации. И это понятно, потому что если бы повлияло, то Кремль бы таким образом показал свою слабость. То есть ни одна, ни другая цель не были достигнуты Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение все-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей. Очевидно, что это решение судьи было согласовано с Офисом президента, потому что нет никаких сомнений в том, что украинская судебная система вообще, и в особенности Печерский районный суд (в котором рассматривалось дело Медведчука), не являются независимыми», — заключил эксперт.
Поэтому, судя по всему, и было принято такое решение, которое, по сути, стало победой оппозиции. Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса в Украине.