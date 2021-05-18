Стало известно, сколько заработали Байден и его жена в прошлом году

Главное: Озвучен доход Джо Байдена и его жены Джилл. Это около шестисот тысяч долларов за прошлый год.

Детали: Белый дом озвучил, сколько заработали президент США Джо Байден и его жена Джилл в прошлом году. Также появились данные по вице-президенту Камале Харрис и ее мужу Дагу Эмхоффу.

Информируется, что в 2020-м году Джо Байден и его супруга заработали 607 336 доллара. Они заплатили 157 414 доллара федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%. Также они выплатили около 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния. Кроме этого супруги истратили на благотворительность 30 704 доллара.

В то же время Камала Харрис и ее муж заработали на двоих 1 695 225 доллара. Они заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. Также супруги выплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов округу Колумбия. Кроме этого они пожертвовали 27 тысяч долларов на благотворительность.

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