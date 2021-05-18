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Новости > К дому Кличко пришли вооруженные люди. Он утверждает, что это к соседям

К дому Кличко пришли вооруженные люди. Он утверждает, что это к соседям

Александр Панько
18.05.21 10:20
179
К дому Кличко пришли вооруженные люди. Он утверждает, что это к соседям

Главное: В Киеве у дома, где проживает городской голова Виталий Кличко замечены два десятка вооруженных экипированных людей. По данным СМИ, они намерены провести обыск в жилище мэра.

Детали: Сегодня утром к дому на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где проживает городской голова Виталий Кличко, подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, они около часа вынуждены были находиться в подъезде и рядом с домом, так как сам Кличко за полчаса до их появления отправился на тренировкую

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник из окружения Кличко, речь может идти о сотрудниках Службы безопасности Украины. «Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли — есть ли какое-то решение суда у них», — рассказал собеседник.

Пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева в комментарии изданию подтвердила, что он сейчас находится на тренировке.

Сейчас на место уже приехали его адвокаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сам Кличко утверждает, что правоохранители заявили ему, что пришли жителям квартиры, которая находится этажом ниже. По его словам, эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

Сейчас Кличко общается с правоохранителями.

В тему: 22 апреля 2021 года СБУ при участии Службы внешней разведки провела обыски в бизнес-центре «Миллениум», где, как утверждается, расположен офис бизнесмена Игоря Коломойского. Как объяснила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, это связано с преступлениями в компании «Центрэнерго». Сам олигарх заявил, что ничего об этом не знает.

Тэги: Киев, СМИ, Виталий Кличко, обыск, СБУ, криминал, новости Украины

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