На Хмельнитчине трое детей выпили 1,5 литра водки и отравились. Благо, медикам удалось их спасти

Главное: В Хмельницкой области трое детей купили в магазине 1,5 литра водки, выпили и попали в больницу. Родителей детей и продавца алкоголя накажут правоохранители.

Детали: В поселке Смотрич Чемеровецкого района Хмельницкой области трое детей отравились алкоголем, который они приобрели в одном из местных магазинов. Об этом сообщает Ювенальная превенция Каменец-Подольского районного управления полиции.

По данным правоохранителей, несовершеннолетний в магазине приобрел 1,5 литра водки. Парень угостил спиртным еще двух своих друзей. Ночью, 13 мая, трех детей срочно госпитализировали с алкогольным отравлением. Медикам удалось спасти несовершеннолетних. Их здоровью уже ничего не угрожает.

«Продавец за продажу алкоголя несовершеннолетнему будет привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 156 КУоАП, а родители несовершеннолетних по ст. 184 КУоАП», — сообщили правоохранители.

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